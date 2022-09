Douane onderschept 700 kilo cocaïne in Rotterdamse haven

De Nederlandse autoriteiten hadden een tip van de Amerikaanse antidrugseenheid DEA gekregen over de smokkelwaar. De container was bestemd voor een bedrijf in Nederland, maar vermoedelijk is dat bedrijf niet bij de smokkel betrokken, aldus het OM. De drugs zijn vernietigd. Het zogeheten HARC-team, waarin douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie samenwerken, doet verder onderzoek.

Dinsdag werden in de haven van Rotterdam twee partijen cocaïne van in totaal 1527 kilo onderschept. Daarvan was de straatwaarde volgens het OM ruim 114 miljoen euro. De eerste partij drugs, van 450 kilo, zat tussen blikken asperges uit Peru. Niet veel later werd 1077 kilo cocaïne gevonden tussen gitaren uit Amerika.