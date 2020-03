Nederlanders vast in Australië: vakantiehuis gezocht

Nederlanders die 'vast' zitten in Australie. Anne Gombert en Mark van den Broek in Byron Bay. Ⓒ Eigen foto, Hollandse Hoogte

SYDNEY - Nederlanders over de hele wereld doen verwoede pogingen hun vakantie af te breken en zo snel mogelijk naar huis te gaan. Voor sommigen begint de tijd ernstig te dringen, en dreigt noodgedwongen een lange tijd aan de andere kant van de wereld, met alle (financiële) consequenties. Enkele Nederlanders in Australië vrezen dat de coronacrisis nog wel even kan duren.