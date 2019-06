Op het moment van de aanhouding zat de man al vast voor vernieling. Ⓒ De Telegraaf

GRONINGEN - In de omgeving van het Groningse straatje waar de verdachte in de zaak van het Jaagpad woonde, is geschrokken gereageerd. „Heb ik naast een moordenaar gewoond?”, vraagt Lara zich af voor het Albertus-huis.