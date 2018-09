Doden door aanslag op Koerdische partij Irak

Circa 60 mensen raakten gewond bij de aanslag in de stad Jalawla. De meesten zijn leden van de Koerdische veiligheidsdiensten die het kantoor bewaakten van de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK).

„De dader parkeerde een auto met explosieven bij het PUK-hoofdkwartier. Toen de bom ontplofte, lukte het hem het gebouw in te sluipen en zijn bomvest tot ontploffing te brengen”, zei de voorzitter van de stadsraad.

De terreurgroep ISIL, de Islamitische Staat van Irak en de Levant, heeft de aanslag opgeëist via Twitter. De terroristen zeiden dat de aanslag een wraakactie is voor de arrestatie van islamitische vrouwen in de Koerdische regio.

Volgens ISIL is de aanslag niet gepleegd door één, maar twee zelfmoordenaars. De eerste zou zich hebben opgeblazen in de auto op het terrein van de PUK, de tweede zou zijn bomvest hebben laten ontploffen toen anderen toesnelden om gewonden te helpen.

De aanslag gebeurde in de provincie Diyala, waar Koerden, sjiieten en soennieten vaak op gespannen voet met elkaar leven.

Zaterdag werden in de hoofdstad Bagdad ruim 50 mensen gedood door verschillende aanslagen. In Anbar hielden strijders tientallen studenten korte tijd vast op een universiteitscampus.