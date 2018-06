MORGEN TROPISCH, LATER ZWAAR ONWEER

Vandaag trekt een storing langzaam over het land. De meeste neerslag, regen of enkele buien, valt in de ochtend en vroege middag. Later wordt het droog en komt de zon tevoorschijn. Het is bij weinig wind benauwd. In het westen is het 20-23 graden, in het oosten 22-27 graden. Ook vannacht kan er een verspreide bui met onweer vallen maar daarna klaart het op. Morgen warmt het razendsnel op en wordt het tropisch warm.

Vanaf dinsdag zonnige perioden en iets minder heet met maxima tussen 20 en 24 graden. Ook vallen er enkele verspreide buien. Later in de week dalen de maxima naar 17-21 graden.