Achter de computer is de website DeVinkeveensePlassen.nl handig om locaties te zoeken en routes te bekijken.

De ‘Vinkeveense Plassen App’ is gemakkelijk tijdens het recreëren in het gebied. De App geeft op een kaartje aan waar de gebruiker zich bevindt en waar de leukste locaties en de mooiste routes te vinden zijn.

Er staan honderden locaties als restaurants, bootverhuurders, bed- and breakfasts en zwemplekken in, maar ook wandel-, fiets- en vaarroutes.

In de loop van het seizoen wordt het ook voor recreanten mogelijk om locaties en routes aan te passen en toe te voegen.

De Vinkeveense Plassen App is gratis te downloaden via de website Later volgt ook een versie voor Android.