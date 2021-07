Twee gewonden na schietpartij bij Haagse GGZ-instelling: dode man gevonden in auto

Dat meldt de politie. Getuigen zeggen dat een man met een vuurwapen het gebouw van instelling Parnassia aan de Leggelostraat binnenliep en daar zou hebben geschoten. Dat wordt door de politie bevestigd. De man zou twee mensen hebben verwond. Volgens omwonenden waren ze er ernstig aan toe, maar de politie kan nog niks zeggen over de toestand van de gewonden en op dit moment alleen melden dat ze naar het ziekenhuis zijn overgebracht.

In een auto die iets verderop in de Haveltestraat geparkeerd stond, is vervolgens een dode man aangetroffen. De politie onderzoekt of het om de schutter in de instelling gaat. Om de auto staat een witte tent, waarin rechercheurs onderzoek doen.

Arrestatieteam

De omgeving werd afgezet en er stormde direct na het incident een arrestatieteam de buurt in. Een politiehelikopter en traumahelikopter vlogen over de wijk. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Omwonenden reageren geschokt. ,,Dit is heel erg, ik sta er helemaal van te trillen”, aldus een overbuurvrouw.

Ⓒ Regio15

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zegt geschokt te zijn door het geweld. ,,Ik leef mee met de getroffenen en met hun naasten en geliefden die zich grote zorgen maken. Ook voor omstanders van dit incident is de impact en de schok groot. Daarvoor komt hulp beschikbaar. ”

De driehoek is bij elkaar gekomen om het incident te bespreken.