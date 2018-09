Na de tropische dag komen de buien

Om 13.20 uur werd de tropische waarde van 30.1 graden bereikt in Beek bij Maastricht, meldt MeteoGroup. De komende uren kan op meer plaatsen in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel de tropische waarde van 30 graden worden gehaald en kunnen we spreken over de eerste regionale tropische dag. Op het hoofdstation in de Bilt wordt de 30 graden vanmiddag waarschijnlijk niet gehaald en kunnen we nog niet spreken van de eerste landelijke tropische dag.

Het weerbeeld in Nederland is vooralsnog wisselend. Voor veel mensen die zich hadden verheugd op een zonovergoten dagje strand verloopt de dag teleurstellend. Aan de kust in het westen en zuidwesten is het bewolkt en hier en daar valt zelfs een spat regen. Vanaf de namiddag kunnen we de eerste buien verwachten. Het KNMI geeft een code geel af vanwege verwachte onweersbuien vanaf het einde van de middag, met windstoten.Morgen, eerste Pinksterdag verwacht MeteoGroup dat het op de stranden met een wind vanaf zee 20 graden wordt, landinwaarts wordt het broeierig warm met temperaturen tot 26 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanuit het zuiden kunnen opnieuw buien overtrekken, in het binnenland mogelijk opnieuw met onweer en windstoten.

Op tweede Pinksterdag wordt het op veel plaatsen warmer en is er tegen het eind van de dag opnieuw kans op een pittige bui.