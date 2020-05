Vrees voor chaos in het openbaar vervoer

Een monteur van de NS plakt stickers in een trein, die aangeven op welke stoelen wel of niet mag worden gezeten. Ⓒ ANP

UTRECHT - Er zijn nog veel vraagtekens bij het coronaprotocol dat in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) tussen vervoerders, provincies en ministerie is afgesproken voor ov vanaf 1 juni. Het enige dat duidelijk is, is dat iedereen verplicht een mondkapje moet hebben. Maar of die ook al op de stations en haltes moeten worden gedragen?