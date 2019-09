Na drama Strijbeek: ’Iedereen probeert flink te zijn’

De Rudolf Steiner School in Breda. Ⓒ Google Maps

BREDA - Op de Rudolf Steiner School in Breda heeft maandag stilgestaan bij het verlies van een 6-jarige leerling die in de nacht van zaterdag op zondag om het leven kwam door een brand in een houten woning in Strijbeek. Medewerkers van de school kwamen zondag al samen om voorbereidingen te treffen.