'Ook tap op Nederlander mogelijk'

Telecomgigant Vodafone liet vrijdag weten dat het bedrijf heeft moeten toestaan dat de overheden van zes niet nader genoemde landen directe toegang hebben tot de netwerken van Vodafone, en die van andere telecomproviders. Dat betekent dat die overheden ongecontroleerd al het telefoon- en dataverkeer kunnen afluisteren.

Nederland hoort niet bij die zes landen; hier moet de rechter-commissaris toestemming geven om iemand te tappen. Maar als je als Nederlander bijvoorbeeld belt naar iemand in een land waar de overheid wel ongebreideld kan meeluisteren, is een tap van dat gesprek wel mogelijk. Hetzelfde geldt voor naar dat land verstuurde sms'jes, WhatsApp-berichten en e-mails die op de telefoon worden geopend.

Op vakantie in zo'n land geldt dat al je uitgaande telefoongesprekken en berichten in te zien zijn. „Als je in het land bent, is ook het internetverkeer op je mobiele telefoon te zien. Zelfs als je versleutelde sites bezoekt, kunnen ze zien waar je heen surft. Facebook is bijvoorbeeld versleuteld, maar een overheid kan toch zien dat je daarop zoekt. Ze kunnen alleen niet zien welke pagina's binnen Facebook je bezoekt”, aldus een woordvoerder van Bits of Freedom.

Overigens is het volgens de privacywaakhond ook in Nederland niet ondenkbaar dat de overheid soms meeluistert. „Per jaar worden tienduizenden taps gedaan. De kans dat jij iemand belt die getapt wordt, is best aanwezig. Het gaat niet alleen om diehard-criminelen, maar ook om de mensen daaromheen.”