Amper gevaar zware metalen in roetdeeltjes

Ook in het oosten van de Hoeksche Waard en op de zuidpunt van het Eiland van Dordrecht zijn roetdeeltjes onderzocht. Daar werden geen verhoogde concentraties aan zware metalen gevonden. „Voor alle gevonden (roet)deeltjes geldt het advies om het contact te vermijden en de deeltjes op andere oppervlakken weg te spoelen met water. De regen heeft al een belangrijk deel van het roet weggespoeld”, meldt de veiligheidsregio.

In het oppervlaktewater in de Hoeksche Waard en in Zwijndrecht zijn geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen gevonden. In het rioolwater bij de zuivering in Zwijndrecht werd donderdag wel een kleine hoeveelheid ethylbenzeen aangetroffen, maar de concentratie ligt ver onder de norm, zegt het waterschap Hollandse Delta.

Dinsdagavond vloog na een ontploffing in de fabriek van Shell in Moerdijk 50.000 liter ethylbenzeen in brand. Er raakten twee mensen lichtgewond. De klap was in de wijde omtrek te voelen en het enorme vuur was van ver te zien. De schade loopt waarschijnlijk in de miljoenen.

Ethylbenzeen zit in brandstoffen, zoals benzine. De stof is behoorlijk brandbaar maar niet kankerverwekkend. Wel kan het irritaties aan ogen en luchtwegen veroorzaken.