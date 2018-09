Schilderij van Vermeer onder de hamer

Christie's denkt dat Sint Praxedis 6 tot 8 miljoen pond (7,3 tot 9,8 miljoen euro) zal opbrengen. Volgens het veilinghuis gaat het om het vroegst gedateerde schilderij van Vermeer. Het is een van de twee Vermeers die in privébezit zijn.

Eerder werd betwijfeld of het werk echt van de Hollandse meester is, maar recent onderzoek van de Vrije Universiteit en het Rijksmuseum bevestigt volgens Christie's dat het een Vermeer is.

De veiling is op 8 juli.