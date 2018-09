Chaos door stakingen in Sao Paulo

De tweede stakingsdag zorgde voor een chaos in de miljoenenstad waar volgende week de openingswedstrijd van het WK Voetbal wordt gespeeld. Een derde van de metrostations in de stad was vrijdagochtend dicht. Er stond meer dan 200 kilometer file.

Donderdag protesteerden duizenden dakloze arbeiders in Sao Paulo. Zij eisten meer geld voor onder meer huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.