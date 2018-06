Paaltje hindert reanimatie

Volgens RTV Noord-Holland probeerden de hulpverleners het paaltje te verwijderen, zodat hun auto's erlangs konden. Dit lukte echter niet, waarop ambulancebroeders te voet richting de man moesten. RTV Amstelveen meldt dat de man uiteindelijk is overleden.

Het is niet duidelijk van welke gemeente het paaltje nu precies is. Volgens Amstelveen staat het op Uithoorns grondgebied, maar die gemeente beweert weer dat het paaltje Amstelveens is.