Zakenpartner Van Lienden over mondkapjesdeal: ’Heb het geld eerlijk verkregen’

„Coolblue wist hier zeker van”, aldus Van Gestel over het bestaan van de RGA. Of Randstad dit ook wist, een partner die ook medewerkers leverde, kon Van Gestel niet zeggen. „Maar meerdere teamleden wisten zeker dat er een deal was.” Randstad en Coolblue deden eerder aangifte omdat zij belangeloos SHA hielpen, in de veronderstelling dat het ging om een operatie zonder winstoogmerk.

Volgens Van Gestel werd er naar buiten alleen gecommuniceerd over de stichting, die inderdaad zonder winstoogmerk opereerde. Over de bv mocht niet worden gecommuniceerd omdat de drie een geheimhouding met het ministerie hadden getekend. „Met de kennis van vandaag had explicieter moeten worden gezegd dat er een bv was waar we wel geld aan konden verdienen.”

Sywert van Lienden verlaat de rechtbank van Amsterdam samen met zakenpartners Camille van Gestel Ⓒ ANP

Van Gestel verdiende ongeveer 5 miljoen euro met de deal. Hij laat bij Jinek weten dat geld niet terug te geven aan de overheid. „Het project is oprecht verlopen en ik heb geld eerlijk verkregen.” Deel van het geld zal hij aan een klimaatdoel geven.

De voormalig bestuurders van SHA worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. De drie lieten eerder weten zich vrijgepleit te voelen door het rapport dat vrijdag werd gepubliceerd over de omstreden deal. Uit het eindverslag van de onderzoekers van Deloitte „blijkt dat geen onregelmatigheden hebben plaatsgevonden”, aldus Van Lienden, Van Gestel en Damme.