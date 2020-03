Vladimir Poetin: Macho-leider tot aan de dood

Poetin heeft het imago van macho en dat bevestigt hij graag met dit soort foto’s. Ⓒ Universal Images Group via Getty

SINT-PETERSBURG - Toen Vladimir Poetin deze week een Moskouse kliniek bezocht voor Corona-patiënten, gekleed in een kanariegeel beschermingspak, gemaskerd als een personage in een verfilming van de kernramp bij Tsjernobyl in 1986, was hij op twee dagen na feitelijk twintig jaar aan de macht.