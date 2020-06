Motorrijder (37) verongelukt bij tunnel Amsterdam

Volgens de politie verloor de motorrijder vlakbij het Centraal Station de macht over het stuur toen hij een tunnel uitkwam. Ⓒ Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - Bij de Michiel de Ruijtertunnel in Amsterdam is maandagavond een 37-jarige motorrijder om het leven gekomen. Hij verloor vlak bij Centraal Station de macht over het stuur, ging onderuit en eindigde op de trambaan. De man is ter plaatse overleden.