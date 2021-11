Puzzelen met patiënten: volle ziekenhuizen op zoek naar lege bedden

Premium Binnenland

Kuipers: ’Onwaarschijnlijk dat we over drie weken van maatregelen af zijn’

Ondanks de forse stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen afgelopen week hebben we de piek nog steeds niet bereikt, vermoedt beddenplanner Ernst Kuipers. „Het is dan ook onwaarschijnlijk dat we over drie weken van de maatregelen af zijn.”