Oversten bepalen carrière zingende non

De 25-jarige non uit Sicilië die is uitgegroeid tot een internationale sensatie, won gisteren de finale van de Italiaanse The Voice of italy.

Voor de finale zei Scuccia dat ze haar oversten zou laten beslissen of ze in de showbizz zou stappen. ‘Ik zou even gelukkig zijn om opnieuw met kinderen te gaan zingen in parochiekerken’, verklaarde de non die haar deelname aan The Voice beschouwde als ‘gewoon een andere manier om het evangelie te verspreide’.

Jezus

‘Mijn laatste dankbetuiging, de belangrijkste, gaat naar diegene die daarboven is’, zei de non na haar overwinning. ‘Ik wil dat Jezus hier binnenkomt’, vervolgde ze “Onze Vader” te reciteren.

De ster zong onder meer “What a Feeling” en “No One”. Het was ook met dat laatste nummer, van Alicia Keys, dat Scuccia in maart, tijdens de ‘blind auditions’ van de tv-show, onmiddellijk een beroemdheid werd.

De beelden van die eerste show werden al meer dan 50 miljoen keer bekeken op YouTube.

Het is nu de vraag of haar oversten haar nu al succesvolle muziekcarriere zullen goedkeuren.