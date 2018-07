Leve de kredietcrisis!

Nu horen we bij de grote groep die last heeft van de kredietcrisis. Of je schulden nu wel of niet de oorzaak zijn van de crisis we kunnen de kredietcrisis wel lekker de schuld geven.

Immers, de buren hebben er ook last van en niemand schaamt zich er meer voor.

Sterker nog, het is gespreksonderwerp nummer 1 op het moment. De gêne is verdwenen. In mijn beroep merk ik het zeker.

Daar waar ik voorheen een beetje stiekem naar binnen glipte, word ik nu voorgesteld aan een eventueel potentiële cliënt. De mensen praten vrijer over hun situatie en schamen zich er al helemaal niet meer voor dat ze hulp hebben gezocht. Eigenlijk heel terecht!

Natuurlijk, de kredietcrisis is niet leuk, maar het heeft ons landje wel een stuk extroverter gemaakt. We praten met elkaar over hoe het beter moet. Er komen weer ouderwetse ideeën boven tafel. Hoe deed mijn moeder dat toch vroeger met zo veel kinderen?

En oma komt met verhalen uit de oorlog. En ik, ik kom iedere week met een tip om zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen. En van u verwacht ik dat u de tip weer deelt met de buren. Sommige tips zijn zo logisch, maar je moet er wel even op komen.

Voor deze week de volgende tip: neem altijd een boodschappenbriefje mee en ga niet winkelen met een lege maag. Als je boodschappen gaat doen met een lege maag, is de kans heel groot dat je met veel meer naar huis komt dan je oorspronkelijk had gepland. Ga dus na het ontbijt of na de lunch.

Tot volgende week.