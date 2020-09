Prins Constantijn in zelf-isolatie na contact met besmet persoon

Hij lijkt zelf geen klachten te hebben en is niet getest. „Voel me een paria die bang is iets door te geven wat ik waarschijnlijk helemaal niet heb. Ook apart om dagen onbewust rond te lopen. Vraag me af of ik wel voldoende afstand gehouden heb, handen gewassen. Denk het wel.”

De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat de besmette persoon de testuitslag donderdag heeft ontvangen. „Met het aanhouden van zelf-isolatie volgt prins Constantijn de hiervoor geldende richtlijnen. Tijdens Prinsjesdag zijn alle protocollen, zoals het houden van 1,5 meter afstand, gevolgd”, aldus de RVD.