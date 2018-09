Iedereen gezondheidszorger

Alle spelers zijn voorzien van een chip in hun shirt waarmee ik GPS-data en hartslag kan zien. Ik weet dus welke speler welke afstand aflegt en welke speler met zijn hartslag ‘in het rood’ komt. Bij zo’n tweede signaal wissel ik gelijk, bij hockey mag je immers doorwisselen. Die speler kan dan op de bank even terugkomen naar een hartslag van 100 en daarna weer verder spelen. Op deze manier hebben we het aantal blessures met 30 procent teruggebracht. In vergelijking met onze concurrenten hebben wij 25 procent minder blessures. Terwijl wij het toch van fysiek spel moeten hebben, meer dan van een fluwelen techniek.Vertaal dat nou eens naar de gezondheidszorg. Op dit moment bestaat die zorg voor een overgroot deel uit ‘behandelingen achteraf’, of medicatie bij problemen. Een enkeling in Nederland maakt gebruik van (beperkte en dure) mogelijkheden om zich preventief te laten ‘scannen’. Maar zelfs dat is maar een momentopname. Zoals ik mijn spelers gedurende de hele wedstrijd kan bewaken, zo zou de gezondheidszorg ons ook permanent kunnen bewaken. We zijn het land van de innovaties, de techniek maakt het allemaal mogelijk. Waarom zouden we er dan niet voor zorgen dat we doorlopend onze eigen preventieve gezondheidszorg regelen?We eten nu wat ons gevoel ons ingeeft, vaak niet allemaal even gezond. Waarom zou je een ijzertekort pas aanvullen als je er ziek van bent geworden en onderzoek uitwijst dat dat de oorzaak is? Waarom zou je niet permanent een ijzertekort bewaken en ingrijpen als het nodig is? Dan word je er ook niet ziek van. Een groot gezondheidsprobleem op dit moment is de zogenaamde ‘burn out’. Die ontstaat door het stelselmatig ontkennen en verbergen van symptomen. En permanente bewaking van fysieke en mentale conditie kan het hele fenomeen ‘burn out’ uit de wereld helpen.Mijn spelers geven elke ochtend bij het ontbijt antwoord op vier vragen via hun iPad: Hoe voel je je? Heb je lichamelijke klachten? Hoe gaat het privé? Hoe is de verstandhouding met de teamleiding? Ook daar grijpen we in als er twee dagen achter elkaar een rood lampje gaat branden. Zo hebben we gezorgd voor meer zelfvertrouwen en waardering. In alle gevallen moet je goed gedrag belonen, in plaats van slecht gedrag straffen. Ik zeg: maak van een acht een tien en niet een zes van een vier. Complimenten werken altijdTerug naar de gezondheidszorg, want daar werkt het op dezelfde manier. Ook daar moeten we mensen belonen voor goed en gezond gedrag, in plaats van straffen voor slecht gedrag. Dus geef meer premiekortingen aan mensen die bereid zijn om preventief te handelen. Verleen mensen die gezond leven en sporten voorrang in de zorg. Als sportman hoor ik natuurlijk regelmatig dat we maar moeten stoppen met sporten, want al die blessures kosten veel te veel geld. Maar die blessures betreffen meestal eerstelijnszorg en voorkomen heel veel tweedelijnszorg. Als je tien jaar sport ben je misschien drie keer bij de fysiotherapeut geweest voor een verrekte spier of een verstuikte enkel. Maar die tien jaar sporten zorgt er ook voor dat je op je 70 geen openhart-operatie nodig hebt. Als we die vergelijkingen durven te maken, dan zal je zien dat de kosten van de gezondheidszorg niet het grote probleem zijn in de toekomst. De uitdaging is om iedereen zover te krijgen om de eigen preventieve gezondheidszorger te worden. De techniek is er, de kennis is er, we moeten er gewoon mee beginnen.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik