Tienpuntenplan voor groei en banen (2)

Van de schaduwminister van financiën (bewust met kleine letter :) ) verwacht u meer dan de grote lijnen. Daarom kom ik met tien concrete punten. Vorige week gaf ik al de eerste vijf, hieronder volgen de resterende actiepunten.

6 - Stimuleer Nederlandse pensioenfondsen om – zonder dat dit ten koste gaat van het verwachte rendement – meer geld in Nederland te investeren. We beleggen miljarden over de hele wereld, private equity, leningen aan riskante overheden. Een klein beetje meer beleggen in Nederland kan al een fors effect sorteren.

7- Profiteer van de lage lange rente. Op dit moment is de lange rente met 2 procent zeer laag. Door de staatschuld nu op zeer lange termijn te financieren, kan worden voorkomen dat een rentestijging grote invloed heeft op de rentelasten en daarmee extra drukt op de toekomstige begroting.

8- We hebben in Nederland een sterk ontwikkelde dienstensector. Daardoor is de maakindustrie soms in de schaduw komen te staan. Bij het stimuleren van groei zou er daarom extra aandacht moeten komen voor innovatieve productie in Nederland en de Nederlandse maakindustrie. Gelukkig zijn er in Nederland tal van prachtige bedrijven die een product maken en succesvol zijn met het exporteren naar het buitenland.

9- Verlaag onze bijdrage aan de EU. Al jaren draagt Nederland disproportioneel veel bij aan de Europese begroting. Misschien dat dit vroeger nog te rechtvaardigen was uit oogpunt van solidariteit. In 2013 – waarin Nederland nota bene op het matje wordt geroepen – ontbreekt daarvoor het draagvlak. Nederland mag proportioneel bijdragen (en ik zou zeggen geen cent meer).

10- De Europese Unie moet zelf op haar kosten letten. We moeten eens kritisch met een kritisch oog kijken naar het Europese bestedingsgedrag: het stijgende leger ambtenaren en de bizarre, geldverslindende karavaan tussen Straatsburg en Brussel. Laten we maar eens een nieuwe Europese 3-procentsregel toevoegen: Europa moet elk jaar 3% minder uitgeven.Net als vorige week zou ik u willen vragen om onder deze column per actiepunt aan te geven of u voor of tegen de maatregel bent. Dit kan door op de opgestoken of omlaag gerichte duim te klikken. Veel dank en ik ben benieuwd naar uw reactie!