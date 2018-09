Recht en rechtvaardigheid

Immers, hoe onrechtvaardig vond ik het destijds dat je als particulier met problematische schulden wel ‘gratis’ kon worden geholpen door je Gemeente en dat het loket werd gesloten zodra je aangaf dat je een ondernemer met problematische schulden was. Onvoorstelbaar als je bedenkt dat iedereen staat te juichen bij startende ondernemers, we startersdagen en fiscale stimuleringsregelingen hebben (zelfstandigenaftrek) en startersloketten.Maar waarom dan ook geen stoppersloketten? Antwoord van de Kamer van Koophandel destijds: mevrouwtje Zuidweg, we zijn hier alleen voor de succesvolle ondernemer..... Dream on, dacht ik destijds, mijn tijd komt nog wel!Behalve het feit dat ik graag praat (stond zelfs op mijn schoolrapport: praat teveel, leidt andere mensen af…), sta ik ook graag op de bühne/barricade, zeker in het geval van onrecht of onbekendheid van mogelijkheden.Door issues uit te spreken, heb ik mogen ervaren dat je hulp krijgt uit onverwachte hoeken. Ofwel deel je probleem en je bent halverwege de oplossing.Nadat na enkele jaren bleek dat mijn klanten (de ondernemer met financiële problemen) toch echt slecht betalende debiteuren bleken te zijn, maar mijn dienstverlening wel veel meer opleverde voor de stakeholders rondom die ondernemer dan de kosten, deelde ik dit met de Gemeente Amsterdam. Vervolgens is Amsterdam (als 1e in Nederland) schuldhulpverlening voor ondernemers bij mij gaan inkopen. Daarna volgden er zo’n 180 Gemeenten, die het mogelijk hebben gemaakt dat wij in al die jaren daarna ruim 20.000 MKB-ondernemers hebben kunnen bijstaan. Veel, maar vooral dankbaar werk. Zeker als je bedenkt hoeveel bijstandsuitkeringen hierdoor bespaard zijn gebleven.Ook op juridisch terrein ben ik veel uitdagingen tegengekomen en aangegaan. Was het in 1994 nog zo dat een schuldsanering nauwelijks geaccepteerd werd door schuldeisers, na de invoering van de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen en enkele aanpassingen later, kunnen schuldeisers met een dwangakkoord zelfs worden gedwongen tot medewerking. Iets wat vaak lastig is uit te leggen, aangezien een schuldeiser (vaak ook een ondernemer) recht heeft op 100% betaling. Redelijkheid en billijkheid zijn de rode draad van het recht. En dat zou je ook verwachten van een jarenoude regeling die in het leven is geroepen ter ondersteuning van de ondernemer in zwaar weer, de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Nu liep ik al bij de start van mijn onderneming in 1994 tegen de volgende 2 vergelijkbare casussen aan:Bakker A en Bakker B hebben beiden een teruglopende omzet en nemen maatregelen om te overleven. De vrouw van Bakker A gaat meewerken in de zaak ter vervanging van een personeelslid om zodoende kosten te besparen. De vrouw van bakker B zoekt en vindt een goedbetaalde baan en kan op die manier het gezinsinkomen vergroten. Beide bakkers wenden zich tot de Gemeente voor een Bbz-krediet. De aanvraag van Bakker A wordt gehonoreerd, maar van Bakker B wordt afgewezen omdat zijn vrouw een inkomen boven sociaal minimum heeft. Bakker B dient zijn zaak te sluiten, medewerkers te ontslaan en moet op zoek naar werk. De Bbz-regeling is immers een ‘bijstandsregeling’…. Deze problematiek speelt anno 2013 nog steeds en ik, maar ook velen met mij, lobbyen zich suf, maar houden goede hoop dat ooit deze regeling wordt aangepast. Bij deze het probleem gedeeld en wellicht komt nu eindelijk de oplossing nabij.En hoe zit het nu met dat stoppersloket? Nadat ik vele Kamers van Koophandel heb belaagd met mijn idee, ben ik reuse trots om te melden dat het stoppersloketidee heeft geleid tot de komst van het 1e MKB Doorstartloket in Flevoland in het voorjaar van 2014. En dat zal recht doen aan al die MKB-ondernemers in zwaar weer die vol enthousiasme zijn gestart en het niet verdienen om voor een dicht loket te komen te staan!Ik wens u een rechtvaardig en ondernemend 2014!

