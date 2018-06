Focus op de positieve aspecten

Het blijft namelijk echt essentieel om ons te focussen op de positieve aspecten.Maandag 16 december jl. zat ik in een forum op de Masters of Luxury waarbij het werkloosheidscijfer van ruim 8% ter discussie kwam. Hierbij moet dan echter op datzelfde moment niet vergeten te worden dat maar liefst 92% wel een baan heeft. Laten we uiteraard aan de slag gaan om te kijken wat we voor deze 8% kunnen doen maar ondertussen ook profiteren van de werkenden.Amsterdam heeft het afgelopen jaar een goed voorbeeld gegeven, met de heropening van het Rijksmuseum als pronkstuk. Dit betekent dat we weer door vele toeristen bezocht worden die geld spenderen in de Nederlandse economie en dientengevolge ook voor werkgelegenheid zorgen. Voor mij is het aanstellen van een Minister van Toerisme dan ook een must. De trip van Mark Rutte met een klein gevolg China en Indonesië het afgelopen najaar was een goede zet. Ik heb begrepen dat een dergelijke reis in 2014 wordt herhaald waarbij hopelijk nog meer bedrijven zich kunnen aansluiten.Waar Rutte tegelijkertijd bijzonder verstandig aan heeft gedaan is dat hij niet van China doorgevlogen is naar Indonesië, wat op zich veel praktischer zou zijn geweest. In plaats daarvan is hij teruggegaan naar Nederland om vervolgens opnieuw het vliegtuig te nemen, naar Jakarta. Dit komt voort uit het feit dat men zich in Indonesië anders tekort gedaan had gevoeld, omdat het dan ‘slechts een bezoek op een doorreis’ zou zijn geweest. Zo’n simpel aspect blijkt dus heel belangrijk en vandaar dat specialisatie in mijn ogen steeds zwaarder gaat wegen. Ditzelfde geldt voor gastvrijheid met een grote G want de toeristen kunnen uiteindelijk overal naar toe. Bovendien hebben wij als Amsterdam al een grote slag te maken omdat Parijs, Londen en Rome en must is voor met name de Aziatische toerist en wij dienen ervoor te zorgen dat dit voor onze stad ook gaat gelden.Gassan nam deel aan de Masters of Luxury en gelukkig zijn de verkopen daar goed geweest, hetgeen vooral veroorzaakt werd door een ruim aanbod alsmede eerdergenoemde Gastvrijheid. Het blijkt dat de consument best geld wil uitgeven maar daarvoor moet hij ook in de ruimste zin des woords in de watten gelegd worden in de vorm van een goede en ruime keuze, service, kundig personeel en een sfeervolle omgeving.In onze strategie gelden drie facetten, namelijk: kwaliteit kwaliteit kwaliteit, service tot in het oneindige (want over het algemeen is iedere gewonnen discussie een verloren klant) en het zijn van een 100% familiebedrijf. Dit laatste betekent onder andere veel meer een lange termijn visie zonder de druk om ieder kwartaal je cijfers te moeten presenteren. Ook wij maken natuurlijk graag winst maar denken toch echt meer long term. Dit zal voor een ieder dienen te gelden en dan wordt 2014 een mooi jaar, waarbij uiteraard gezondheid het allerbelangrijkste is.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik