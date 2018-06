Lenzerheide: wandelwalhalla

Net onderweg stuiten we op Ruth, die voor haar huis het paadje aan het vegen is. Vriendelijk begroet de 94-jarige ons en vraagt ons, wildvreemde toeristen, zo maar binnen. En ze duldt geen tegenspraak. De bezem gaat aan de kant en eenmaal binnen gaat de koffieketel op het vuur. „Ik ga je alles vertellen over de geschiedenis van Lenzerheide", roept ze. Komt dat even uit! Vol enthousiasme begint ze te ratelen en toont ze haar verzameling historische schatten uit de omgeving, waaronder houtbewerkte ski’s, een oud weefgetouw, authentiek orgel en een houten bobslee. „Ik verzamel geschiedenis en weet nog goed dat hier vroeger wedstrijden mee gedaan werden", herinnert ze zich terwijl ze met haar gerimpelde vingers tegen de slee tikt. „Het team bestond altijd uit drie heren en een dikke dame", grinnikt ze ondeugend. ,,De mannen noemden haar ’ballast’. Heel oneerbiedig. Maar ja, hoe zwaarder de vrouw, hoe sneller die slee de bergen afsjeesde…" Zodra de kwieke negentiger de geschiedenis induikt is ze niet meer te stoppen. Haar energiebron lijkt oneindig. „De frisse buitenlucht van de bergen", verklapt ze haar geheim. „Wist je trouwens dat Roger Federer hier zijn tweede villa heeft? Daarom tennist hij zo goed!" De knipoog die volgt is veelzeggend.

Waar woont Roger Federer?

Ruim een uur later wandel ik met suizende oren weer verder. Het bezoek heeft een schat aan historische informatie opgeleverd en een nieuw plan: waar woont Roger Federer? Ik besluit om het bij het informatiepunt in het gezellige centrum te vragen. „Hoezo?" is het argwanende antwoord van de medewerkster prompt, gevolgd door: „Ik weet niet waar hij woont." Ze liegt. Ik bedank. Met kleffe handjes grijp ik een stapeltje folders mee en verlaat beschaamd het kantoor. Gedachteloos blader ik enkele brochures door. Het ongeveer 1500 meter hoog gelegen Lenzerheide is vooral in trek onder skifanaten (Arosa-Lenzerheide ruim 225 km piste), mountainbikers (ruim 300 km paden) en natuur- en wandelliefhebbers (ruim 170 km paden). Ook langlauf- en rodelfanaten (langste baan van Europa) komen in Lenzerheide aan hun trekken. Ik staar naar de folders. Een heerlijk, frisse bergwandeling zou me goed doen. Federer wacht wel even.

Nog geen uur later klauter ik met berggids Andy over de machtige Alpen. „Kijk daar!" Trots wijst hij naar een nabij gelegen berg. „Op de top van Piz Mitgel (3125 meter) heb ik enkele jaren geleden pootafdrukken van dinosauriërs ontdekt. Het zijn de hoogste dinosporen die ooit in Europa gevonden zijn. Eeuwenoude fossielen die bewijzen dat ze hier hebben geleefd." Hij staart in de verte en laat een theatrale stilte vallen. „Dat is het prachtige aan dit gebied; deze ruige rotsen verbergen zo veel mysteries en geheimen..." Steenbokken, herten, beren en Alpenmarmotten komen we tijdens onze tocht helaas niet tegen. Als we bovenop de top voldaan genieten van een picknick bestaande uit Alpenkaas en gedroogd Bündnerfleisch haalt de gids zijn telefoon tevoorschijn. Behulpzaam laat hij prachtige foto’s zien van dieren die hij tijdens eerdere tochten gefotografeerd heeft. „Zo heb je toch alle bergbewoners gezien", besluit hij grijnzend. „Zie je die angstaanjagend steile ski-afdaling”, wijst Andy. „Die piste is vernoemd naar voormalig topsporter Silvano Beltrametti, ooit de nummer drie snowboarder van de wereld. Sinds een heftig ski-ongeluk in 2001 is hij gebonden aan een rolstoel. Zie je dat gebouw daar verderop? Daar runt hij een hotel."

Scala aan off-pistemogelijkheden

Twee topsporters in een dorpje, die moeten elkaar wel kennen! Niet veel later zit ik tegenover Beltrametti. „Voor skiërs en snowboarders is Lenzerheide een walhalla”, vertelt hij vol verlangen. ,,De afgelopen maanden is er een kabelbaan gebouwd die de pistes van Lenzerheide met die van het hiernaast gelegen Arosa verbindt. Sinds januari bieden deze twee Alpendorpen samen meer dan 225 kilometer geprepareerde piste en een scala aan off-pistemogelijkheden. Degene die naar mij is vernoemd behoort tot het wereldbekertraject. Het is een van de allersteilste afdalingen ter wereld, met een gemiddelde hellingsgraad van 31% en een maximale van 66%!", glundert Silvano. Het bezoek aan de oud-topsporter blijkt een goede stap te zijn in mijn speurtocht naar Federer. „Zijn huis kijkt uit op de idyllische Heidsee, het meer van Lenzerheide”, vertelt hij behulpzaam. „Daar kun je overigens geweldig kanoën, zeilen, surfen of waterfietsen. Zoek naar de grootste villa nabij het water en je hebt Federer gevonden!"

Met deze aanwijzing blijkt het miljoenenstulpje inderdaad niet moeilijk te vinden te zijn. Ineens realiseer ik me dat ik op het punt sta om aan te bellen bij misschien wel de beste tennisspeler aller tijden. Wat als hij daadwerkelijk open doet? Lichte paniek borrelt op. Even overweeg ik weg te rennen en een waterfiets te huren. ’Suchen sie etwas bestimmtes!?’ klinkt het plots vanachter de schutting. Mijn hart mist een paar slagen. Was dat Federer? Ik ga op mijn tenen staan en gluur over het randje. In de tuin zijn een kleine, dikke en een lange, dunne man aan het werk. Net stripfiguren. Ik voel me betrapt als een toevallige voorbijganger me over de schutting ziet loeren. De werklui kijken me spottend aan. „Ik ben journalist", verdedig ik mezelf zwakjes. Ze lachen. Opluchting en teleurstelling mengen zich als Federer niet thuis blijkt te zijn. „Kunnen jullie dit kaartje onder zijn deur doorschuiven", vraag ik. „Ik wil hem graag interviewen. Mijn contactinformatie staat erop."

Op een zonnig terras eet ik even later de spanning van me af met een flink stuk Bündner notentaart. Gelukkig valt er op culinair gebied ook veel te ontdekken in het Alpengebied en de smaaksensatie verdringt de gedachte aan mijn mislukte speurtocht. In de gevarieerde gerechten uit de Bündner keuken kun je alle taalgebieden (Duits, Reto-Romaans en Italiaans) terugvinden. Vooral capuns, een traditionele schotel met in koolbladeren gerold vlees en een kaassausje blijkt een fijne ontdekking. Of raclette in een gezellige berghut en mals rendierenvlees bij een knisperend haardvuur. De bewogen dag eindigt in een gelukzalig gejoel in de langste rodelbaan van Europa. Die avond pingt m’n telefoon. Er staat een 1-tje in het icoontje van het envelopje. Mijn hart slaat over: zou hij?

Reiswijzer

Het gezinsvriendelijke Lenzerheide en buurdorp Arosa liggen in het kanton Graubünden op zo’n 900 kilometer van Utrecht. De Alpendorpen zijn goed bereikbaar met de auto (voor de Zwitserse snelwegen is een Autobahnvignet van €35,95 verplicht). Uiteraard behoort ook vliegen op Zurich tot de mogelijkheden. Op deze luchthaven stapt u op de trein die u via een prachtig UNESCO-traject naar Chur brengt. Vervolg de route met de PostAuto naar Lenzerheide. De Swiss-pass, waarmee u onbeperkt vrij reizen op het hele trein-, bus- en bootnet van het Swiss Travel System, is een aanrader. Meer info: www.graubunden.ch, www.lenzerheide.com, www.arosa.ch

Eeuwige zon

Na meer dan dertig jaar gesteggel is hij er nu toch: een kabelbaan die Arosa met Lenzerheide verbindt. In plaats van ruim een uur via meer dan 300 bochtjes om de berg heen te kronkelen, kunnen toeristen sinds januari 2014 de lift nemen. Thomas Gurzeler leidde het project, waarmee zo’n 22 miljoen Zwitserse frank gemoeid is: ,,De dorpen zullen elkaar gaan versterken en een dominantere positie krijgen als Zwitsers ski-gebied”, legt hij uit. ,,Gezamenlijk bieden we maar liefst 225 kilometer aan geprepareerde pistes." Grijnzend vervolgt hij: ,,In Arosa de ochtendzon en namiddagzon in Lenzerheide. Zo verwennen we onze skiërs met eeuwige zon.”

Eten en drinken

Zoals al in het verhaal gemeld valt er op culinair gebied genoeg te beleven in Lenzerheide en omgeving. In de gevarieerde gerechten uit de Bündner keuken kun je alle taalgebieden (Duits, Reto-Romaans en Italiaans) terugvinden. Culinaire tips: probeer de capuns, een traditionele schotel met in koolbladeren gerold vlees en een kaassausje. Naast de al genoemde raclette en het rendierenvlees zijn er nog tal van andere regionale specialiteiten, zoals Bündner gerstesoep, pizzoccheri en maluns.