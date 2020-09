Bezoek koning aan Duitsland ter discussie na advies RKI

Koning Willem-Alexander was van plan op 29 september voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis officieel naar het buitenland te gaan. Samen met Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier zou hij in Münster, net over de grens in Noordrijn-Westfalen, het Duits-Nederlandse legerkorps bezoeken. Dat vierde op 30 augustus zijn zilveren jubileum.

Koning en bondspresident waren ook van plan naar het universitair medisch centrum van Münster te gaan waar eerder dit jaar Nederlandse coronapatiënten zijn opgenomen en behandeld op de intensivecare-afdeling. Maar nu het Robert Koch Institut reizen van en naar Zuid-Holland - waar de koning woont - afraadt, moeten Den Haag en Berlijn overleggen wat er met het bezoek moet gebeuren.

Eerder dit jaar werd het staatsbezoek dat koning Willem-Alexander begin juni aan de Bondsrepubliek zou brengen al uitgesteld vanwege de coronapandemie.