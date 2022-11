Haribo beloont eerlijke vinder van cheque van 4,6 miljoen euro met zes zakjes snoep

De 38-jarige Anouar zag in het station van Frankfurt een cheque met daarop het bedrag 4.631.538,8 euro liggen op de grond. „Het was zo’n groot bedrag dat ik het niet eens kon uitspreken”, vertelt Anouar aan lokale media. Omdat de cheque bestemd was voor Haribo, nam hij meteen contact op met de snoepfabrikant.

Van de juridische dienst van Haribo kreeg de 38-jarige Duitser te horen dat hij de cheque moest vernietigen. Hij moest ook een foto sturen als bewijs. Anouar deed wat er vam hem gevraagd werd. Enkele dagen later kreeg de man zijn beloning in de bus: zes zakjes snoep. „Een beetje karig wel”, laat Anouar weten in Duitse media. Haribo benadrukt dat het ging om een cheque op naam en dat niemand anders hem kon innen. De cheque was afkomstig van een supermarktketen.