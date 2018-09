Zzp-schap vaak geen eigen keuze

Dit blijkt uit een ondernemerspoll van MijnBedrijf onder 1567 zzp'ers. De groep deelnemers die het ondernemerschap totaal niet ziet zitten en stug blijft doorzoeken naar een vaste baan is dan wel het grootst (41 procent), maar deze attitude geldt zeker niet voor iedereen.

Een derde vindt het zzp-schap juist heerlijk: ,,Ja! Vrijheid, afwisseling en uitdaging: ik wil nooit meer iets anders,'' antwoordde 33 procent. En vele anderen zijn best tevreden: ,,Ach, het is zo gelopen en ik ga ervanuit dat het zo blijft, want de vaste baan wordt steeds zeldzamer. Prima.'' (26 procent).

