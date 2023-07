Nederlander (36) komt in Spanje onder eigen huurauto terecht en overlijdt

Dat meldt het Spaanse medium Malaga Hoy. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen verzoek tot consulaire bijstand te hebben ontvangen. ,,Als dat nog komt, zullen we die bijstand alsnog verlenen”, voegt een woordvoerder toe.

De tragedie gebeurde op een parkeerplaats aan de Costa del Sol. De Nederlandse toerist had eerder met zijn familie de dag doorgebracht in de omgeving van de wijk La Carihuela in Torremolinos, waar vrienden van ze verblijven. Volgens getuigenissen aan het Spaanse medium stond het slachtoffer op het moment van het incident buiten zijn auto.

De politie vermoedt dat hij zijn huurauto, een automaat, niet in de parkeermodus had gezet en dat het voertuig onverwachts naar voren rolde. Daardoor werd onze landgenoot tegen een hek geduwd, waarbij hij ernstig gewond raakte. De vrienden waren bij hem en zijn familie toen het ongeval rond 16.30 uur plaatsvond op de bovenste verdieping van de parkeergarage in Calle Los Nidos. Een van hen belde meteen het alarmnummer.

De dertiger was op vakantie aan de Costa del Sol en verbleef in een villa in de gemeente Ojén met zijn vrouw en hun twee kinderen.

Naast de parkeerplaats waar de persoon werd overreden ligt Hotel Amaragua. Een vertegenwoordiger van dit hotel liet in Malaga Hoy weten dat ze de familie van het slachtoffer onmiddellijk te hulp schoot toen ze doorhad wat er was gebeurd.

„Er kwam een ambulance aan, maar we waren machteloos”, legde ze uit, eraan toevoegend dat het medisch personeel ook niets meer kon doen om de man te helpen. Hij overleed ter plaatse.

De Nationale Politie van Spanje heeft een onderzoek gestart om alle feiten en omstandigheden rond het tragische ongeval vast te stellen.