Corendon ruilt Schiphol voor Brussel

In België verdubbelt Corendon bijna naar 260.000 stoelen komend seizoen, terwijl de capaciteit op Schiphol juist terugloopt naar 230.000. „Dat heeft vooral te maken met de chaos op Schiphol”, zegt topman Atilay Uslu.

Hij vreest dat op Schiphol ook tijdens de meivakantie en de zomer nog gesnoeid moet worden in de capaciteit door het beveiligerstekort en andere personeelsproblemen, zoals bij de marechaussee. „Op Brussel kunnen we mensen een zekere vakantie aanbieden.” Bovendien is vliegen vanuit België goedkoper, omdat hier de tarieven op Schiphol zijn gestegen en de vliegtaks is verdrievoudigd. Wie onder de grote rivieren woont en met Corendon op vakantie wil, zal voortaan op Brussel uitkomen. Dat is althans wat topman Atilay Uslu wil, nu zijn bedrijf daar fors investeert en Schiphol links laat liggen.