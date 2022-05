Man (19) uit Sittard opgepakt voor betrokkenheid bij dood Xavier Durlinger

Binnenland

Doorbraak in lugubere moordzaak: romp in IJ van Russische zakenman

Er is een doorbraak in de even mysterieuze als lugubere cold casezaak rond de vondst van een romp in het IJ in Amsterdam in 2013. Na negen jaar heeft de politie de identiteit van de man kunnen achterhalen. Het gaat om een Russische zakenman.