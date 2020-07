Sluiting La Place-vestigingen komt hard aan bij klanten: ’Wij zijn echte fans’

Op een prachtige locatie aan de rand van de heide ligt de La Place in Laren. Ⓒ Aldo Allessie

Laren - Op een prachtige locatie aan de rand van de heide ligt de La Place in Laren. Het is een van de vestigingen die de coronacrisis wel hebben overleefd, tot grote opluchting van Rita Dekkers en haar vriendinnen Ans Keurs en Marianne Tijssen. „Wij zijn echte fans. We zitten hier elke week. Dan gaan we een uurtje wandelen en nemen we een bakkie met wat lekkers.”