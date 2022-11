Crisisvergadering VVD: gaat Rutte fractie overhalen voor asielwet?

Meerdere Kamerleden van de VVD hebben hun bedenkingen bij het asielvoorstel. Volgens de een komt Rutte louter tekst en uitleg geven. Anderen denken dat hij Sophie Hermans komt stutten en dat hij dinsdag zal proberen om de fractie alsnog te bewegen groen licht te geven voor de asielwet waarover de coalitie nu al maanden onderhandelt.

Rutte is nodig als breekijzer om de impasse over de dwangwet te doorbreken. Andere coalitiepartijen en kritische VVD-leden wachten het overleg van dinsdag in spanning af. Als de VVD-fractie voet bij stuk houdt heeft de partij een probleem met de coalitie, gaat de VVD alsnog door de pomp dan wacht de partij een verhit ledencongres op 19 november.

’Papa moet komen helpen’

Onvrede is er over fractievoorzitter Sophie Hermans. In de fractie klinkt dat ze geen gezag heeft en zich te slap heeft opgesteld. Partijleider Mark Rutte moet nu zelfs naar de fractievergadering om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. „Papa moet komen helpen”, klinkt het smalend in de fractie.

Ondertussen dringt de tijd voor staatssecretaris Van der Burg (Asiel), die de wet nodig zegt te hebben om de asielcrisis in Nederland te bezweren. Maandag haalde de staatssecretaris voor de derde keer een deadline om met het wetsvoorstel te komen niet.

Voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, heeft eerder gezegd dat burgemeesters ’serieus bespreken of zij nog langer een rol kunnen spelen in dit onderwerp’ als de deadline niet zou worden gehaald. „Het begint inmiddels wel heel erg krap te worden”, zegt Van der Burg over de beoogde invoeringsdatum 1 januari.