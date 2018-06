Friese zorgfusie uitgesteld

De reeds gefuseerde Zorggroep Pasana in Dokkum en ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten willen bestuurlijk samengaan met de Antonius Zorggroep en de Kwadrant Groep in Sneek.

De fusie zou deze maand rondkomen, maar de voorbereiding duurt veel langer dan verwacht. Een van de oorzaken is dat Pasana problemen heeft met de financiële verslaglegging.

Ook is er nog geen goedkeuring voor de fusie van de Autoriteit Consument & Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit. De beoogde datum voor de megazorgfusie is opgeschoven naar eind dit jaar, meldt de nieuwszender.

Als de fusie doorgaat, ontstaat volgens RTL een Friese zorggigant met een omzet van ruim 0,5 miljard euro.