Nederlanders bereiken vliegveld Kabul, maar hulp krijgen ze niet: ’Voor ons geen elitetroepen’

Door Koen Nederhof en Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Archiefbeeld. Wanhoop op de toegangsweg naar vliegveld Kabul Ⓒ MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Amsterdam - Na dagen waarin het vliegveld van Kabul onbereikbaar leek, lukt het Nederlanders eindelijk om mondjesmaat door de poorten te komen. Het is een welkome wending, want de wanhoop onder Nederlanders in Kabul nam met het uur toe. Terwijl elitekorpsen Afghaanse medewerkers van de ambassade ondersteunden, moeten zij het alleen doen. Met hulp van een Nederlands gelegenheidsteam.