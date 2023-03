Overval op recreatiepark mogelijk in scène gezet door werknemer

Een gamehal ter illustratie. Ⓒ ANP / Venema Media

HAPERT - Een overval op een recreatiepark in het Noord-Brabantse Hapert is mogelijk in scène gezet, meldt de politie. Een 28-jarige vrouw die voor het park werkt en een 27-jarige man zijn zondag opgepakt. De man zou zogenaamd de vrouw hebben overvallen in de gamehal van het recreatiepark.