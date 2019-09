Trump loost opnieuw veiligheidsadviseur: te vaak oneens

De twee hadden het al maanden met elkaar aan de stok over buitenlands beleid en veiligheidspolitiek. Bolton geldt als een ’havik’ en een zeer agressieve beleidsman, die graag ingrijpt en zich radicaal opstelt in kwesties zoals Afghanistan, Noord-Korea en Venezuela. Trump is volgens waarnemers veel terughoudender en vindt ingrijpen in buitenlandse conflicten gauw veel te duur of totaal niet relevant.

Trump heeft nu al drie Nationale veiligheidsadviseurs versleten. De eerste twee waren Michael Flynn en Herbert McMaster. Bolton trad in april vorig jaar aan.