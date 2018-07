’Ik moet er zelf nog een beetje aan wennen’

WIE: moeder en dochter Anneke van Wurmond en Angela VischLEEFTIJD: 42 en 63 jaarBEROEP: kapster en gepensioneerdWAAR: WeekdaysWAT: vestPRIJS: 45 euro

Gezellig samen shoppen?

Anneke: „Nou, het is voornamelijk Angela die spullen koopt. Ik ga vooral mee voor de gezelligheid. Ik heb niet zoveel spullen nodig.” Angela: „Ik heb natuurlijk ook niet echt iets nodig, maar ik vind het wel heel leuk om nieuwe dingen te kopen.” Anneke: „Ik probeer haar altijd nog wel te vragen of ze het wel echt nodig heeft. Maar dat is tegen dovemansoren, want ze koopt gewoon waar ze zin in heeft.”

Dus je had geen vest nodig?

Angela: „Ik had vandaag geen jas mee en eigenlijk was het best wel koud. Dus het was een praktische aankoop, waar ik ook nog eens heel erg blij mee ben. Je zou het niet zeggen, maar ik draag normaal gesproken altijd zwart. Maar de laatste tijd ben ik meer van de kleurtjes. Dit hele lichte zalmroze vest past goed bij wat ik vandaag aan heb.”

Dat is een behoorlijke verandering, van zwart naar zalmroze.

Angela: „Ik moet er zelf ook nog een beetje aan wennen. Toen ik jonger was, was ik een ‘new waver’, zwarte kleding, haren getoupeerd, zoals de band The Cure. Dat werk.” Anneke: „Ik heb haar altijd helemaal vrijgelaten in wat ze wilde dragen. En je ziet het, het is uiteindelijk helemaal goed gekomen.”