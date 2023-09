Stoffelijk overschot in de Alpen blijkt van ruim 50 jaar vermiste bergbeklimmer

Ruim vijftig jaar geleden werd naar de man gezocht, maar reddingsteams vonden toen geen enkel spoor van hem. Zijn stoffelijk overschot werd op 22 augustus 2022 door twee bergbeklimmers aangetroffen op de Chessjengletsjer bij Saas-Fee, een dorpje dat populair is onder wintersporters. De resten werden geborgen en daarna onderzocht.

Interpol

Er was een jaar nodig om te achterhalen wie de overledene was. In het identificatieproces werden dossiers van verschillende vermiste bergbeklimmers erbij gehaald. De politie in het zuidwestelijke kanton Wallis houdt sinds 1925 een lijst bij van mensen die vermist zijn geraakt in de bergen of in het water. Uiteindelijk werd met hulp van Interpol in Engeland en de politie in Schotland een familielid gevonden.

Door het steeds sneller smelten van gletsjers in de Alpen komen steeds vaker overleden personen tevoorschijn. Het gaat om mensen die soms tientallen jaren geleden verdwenen. Eind juli werd in Zwitserland het lichaam gevonden van een Duitse bergbeklimmer die in 1984 vermist was geraakt.