Bussen branden uit in remise Hilversum

Een woordvoerder van de brandweer zei dat er schade is aan „een aantal“ bussen en aan het pand. De remise staat in een woonwijk, maar er was geen reden om huizen te ontruimen.

De brand ontstond rond kwart voor twee 's nachts. Een half uur later was de situatie al onder controle. De brandweer denkt dat een technische storing de oorzaak is.