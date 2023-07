Dumpen van lachgascilinders zorgt voor problemen bij afvalverwerking

Sinds het lachgasverbod op 1 januari dit jaar is ingegaan, vinden bedrijven die werken met afval elke week tientallen flessen in vuilniswagens en verbrandingsinstallaties, melden de brancheorganisaties. Als een lachgasfles daarin is ontploft, moeten installaties vaak worden stilgelegd en vuilniswagens en installaties moeten worden gerepareerd.

VA-voorzitter Boris van der Ham zegt dat de branchevereniging zich vooral zorgen maakt over de „grote veiligheidsrisico’s” waar medewerkers dagelijks mee te maken krijgen. „Het is wachten totdat er een ongeluk gebeurt. Deze situatie is niet langer meer houdbaar.”

De brancheverenigingen willen het demissionaire kabinet spreken over de problemen met de ontploffende lachgasflessen. De sector wil bijvoorbeeld dat lege lachgasflessen mogen worden ingeleverd bij officiële inleverpunten, zoals gemeentelijke milieustraten.

Tegen de Telegraaf stelt Van der Ham dat de situatie is ontstaan door nieuwe regelgeving vanaf 1 januari. Voorheen kregen mensen statiegeld als ze zulke cilinders inleveren, maar die prikkel is weggenomen, aldus Van der Ham. Door het illegaal maken van lachgas zijn de cilinders (waarin altijd een klein beetje lachgas achter blijft na gebruik) in een grijs gebied terechtgekomen, zo stelt Van der Ham. Zo is technisch gezien het inleveren van de cilinders problematisch, omdat er nog drugs inzitten. Ideaal is natuurlijk het inleveren bij een milieustraat, maar door de nieuwe regels is het dumpen in een container simpelweg gemakkelijker. Wat Van der Ham betreft moet er iets gebeuren, aangezien de mogelijke schade aan personeel en bedrijven zeer omvangrijk kan zijn.