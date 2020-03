Woede in Zuid-Europa over ’gevoelloos’ Nederland

Nederland (lees: minister Hoekstra) is op dit moment de gebeten hond in Zuid-Europa. Ⓒ ANP

Brussel - ’Weerzinwekkend’. Zo betitelt de Portugese premier Costa de woorden van minister Wopke Hoekstra in een vergadering van Europese ministers van Financiën. Ook in Spanje en Italië walgen ze over het (vermeende) gebrek aan medeleven vanuit Nederland en de uitblijvende actiebereidheid om gezamenlijk de portemonnee te trekken.