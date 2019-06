Live: Nederland lijkt vooralsnog aan noodweer te ontkomen

Volgens het weerbureau oogt de situatie veel minder heftig dan de afgelopen dagen. „In Zeeland, Zuid-Holland en de westelijke helft van Noord-Brabant verwachten niets gevaarlijks in ieder geval. Perioden met regen, maar meer ook niet. Ook in Utrecht is de kans op zware windstoten en onweer nu snel aan het afnemen. De onweersbui van ’Amersfoort’ ligt al bijna boven Almere, en onweren doet het daar niet meer’’, aldus Weerplaza.

Het KNMI gaf code oranje af in alle provincies behalve Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland. Daar geldt code geel, omdat het onweer in noordoostelijke richting trekt, en in het westen nog minder hevig zal zijn dan in het noordoosten.

Bekijk ook: Pinkpopgangers wacht noodweer

In Frankrijk speelde het noodweer wel flink op. Rukwinden veroorzaakt door storm Miguel veroorzaakten een flinke storm. Drie reddingsmedewerkers kwamen om het leven toen hun boot kapseisde.