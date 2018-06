Shell: schade loopt in de miljoenen

De installatie waar de ontploffing plaatsvond lag stil vanwege onderhoud. De rest van de fabriek is woensdag in bedrijf.

Er was dinsdagavond geen speciale activiteit bij de reactor waar de ontploffing gebeurde, vertelde Buijsingh. Hij heeft dan ook geen enkel idee wat de oorzaak is. ,,We hebben geen idee. Ik weet echt niet hoe het kan.'' Buijsingh, die pas sinds 1 juni algemeen manager bij Shell Moerdijk is, benadrukte dat het herstel ,,langer gaat duren dan een paar weken''.