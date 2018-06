Afgehamerd: 1,2 miljoen voor Lamborghini Countach

Het gebeurde bij de veiling van Bonhams in het Amerikaanse Greenwich. Na een spannende strijd tussen verschillende bieders aan de telefoon en in de zaal was uiteindelijk een man voor in de zaal de hoogste bieder toen de hamer viel. Hij betaalde 1.210.000 dollar (886.771 euro) voor de Lamborghini Countach LP400 'Periscopica' uit 1975.

Periscopica

De eerste 150 Countachs kregen de bijnaam 'Periscopica' door de gleuf in het dak voor het zicht door de achteruitkijkspiegel. Dit exemplaar droeg nog zijn originele kleur en had iets minder dan 16.500 kilometer gereden sinds het verlaten van de showroom. De afgelopen twintig jaar is deze Lambo in handen van dezelfde eigenaar gebleven. Hij reed amper met zijn Lambo, maar hield hem wel in rijdende conditie.

Overig

In totaal leverde veiling acht miljoen dollar op. De eerder besproken Maserati 3500 GTi Superleggera Coupe voldeed aan zijn verwachtingen en leverde 176.000 dollar (129.000 euro) op. De eveneens eerder beschreven Aston Martin DB AR1 Roadster kwam ook tot aan zijn verwachte opbrengst. Deze opvallende Brit ging weg voor 181.500 dollar (133.000 euro).