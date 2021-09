Sylvana (28) kreeg implantaten als tiener, nu is ze al 10 jaar ziek

Premium Stan Huygens Journaal

Society pakt de draad weer op!

Afgelopen tijd vonden door het hele land golftoernooien en rally’s plaats om elkaar op corona-veilige manier te ontmoeten. Inmiddels lijkt alle schroom afgeworpen. Deze weken vinden er alleen al in Noordwijk aan Zee twaalf avonden plaats met honderden genodigden (waarover later meer in deze rubriek)...