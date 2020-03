Thuiswerken heeft één groot voordeel: veel minder verkeersongevallen

Van maandag 16 maart, de dag waarop de meeste mensen begonnen met thuiswerken, tot en met maandag 23 maart werden er 500 aanrijdingen en ongevallen gemeld. Dat is een afname van ruim 40% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar toen er nog 850 meldingen binnenkwamen. Deze week is de daling de eerste dagen zelfs 56%.

Dat blijkt uit een analyse van de ongevallendata van alarmeringen.nl, een website waarop de P2000-meldingen van de Nederlandse hulpdiensten realtime worden getoond.

Noord-Brabant

,,De cijfers laten overduidelijk zien dat de hulpdiensten over de hele linie, zowel op snelwegen als binnen de bebouwde kom, minder vaak werden gealarmeerd voor ongevallen met gewonden”, zegt Wilbert de Vries van de website. ,,We zagen de eerste significante dalingen al op 10 maart in de provincie Noord-Brabant, toen daar bewoners al werden opgeroepen door de autoriteiten zoveel mogelijk thuis te werken.”

Veilig Verkeer Nederland zegt dat deze cijfers het enige positieve aan de huidige crisis is. ,,Natuurlijk zijn wij blij met minder ongevallen, dat is logisch. Maar tegelijkertijd zien je dat aan het gedrag nog steeds wel wat schort, want er blijven nog relatief veel ongevallen gebeuren”, meent Rob Stomphorst.

,,Toch kunnen we wel wat leren van deze bizarre tijden en dat is dat thuiswerken wel degelijk mogelijk is. Niet alleen komt het de verkeersveiligheid ten goede, maar ook de opstoppingen op de weg zijn verdwenen en het levert dus tijdwinst op. Win-win-situatie dus, waar we straks wel ons voordeel mee moeten doen”, aldus de VVN-spreekbuis.