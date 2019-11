’Geef kind van militair schoolvrij bij thuiskomst ouder’

Een bemanningslid van het Nederlandse fregat Zr. Ms. Evertsen begroet zijn dochters na aankomst in de haven van Den Helder. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Kinderen van militairen moeten bij thuiskomst van hun vader of moeder van een uitzending vrij kunnen krijgen van school. Achter dat voorstel, geopperd door een Nederlandse marinier, heeft zich in recordtijd een grote Kamermeerderheid geschaard. „Dit moeten we gewoon kunnen regelen.”